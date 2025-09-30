Lluvias provocan deslizamientos y daños en el sistema de agua potable que afecta tres municipios de Comayagua

Tegucigalpa- Las lluvias que se han registrado en la zona Central de Honduras, han provocado daños en los municipios de Ajuterique, Lejamaní y el Norte de Comayagua.

Según se informó la saturación del suelo ha provocado deslizamientos, daños en la red vial y en el sistema de agua potable.

Esto afecta a unas 34 mil personas en la zona noroeste de Comayagua.

Las autoridades municipales de los tres municipios están buscando la forma de rehabilitar el abastecimiento del vital líquido.

Asimismo, esperan que dentro de dos días volverán a probar si es viable abastecer de agua con las limpiezas que se empezaron hacer desde tempranas horas.

Afirmaron que el deslave ha provocado daños en el sector y si continúan las lluvias se dificultará el abastecimiento de agua, por lo que buscan otras alternativas. IR