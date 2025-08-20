Lluvias moderadas en la mayor parte del territorio nacional

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo inestable.

La convergencia de viento y humedad desde el océano Pacífico y la presencia de una vaguada en niveles medios, generará en horas de la tarde, lluvias y chubascos de débiles a moderados en la mayor parte del país, principalmente sobre las regiones suroccidental, centro, sur, oriental y nororiental del país, asimismo, habría precipitaciones débiles y dispersas en el noroccidente.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 28°C, mínima de 20°C

Zona sur: Máxima de 34°C, mínima de 24°C

Zona central: Máxima de 30°C, mínima de 21°C

Zona norte: Máxima de 33°C, mínima de 24°C

Zona insular: Máxima de 31°C, mínima de 28°C

Zona oriental: Máxima de 31°C, mínima de 20°C

Zona occidental: Máxima de 31°C, mínima de 14°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es cuarto menguante, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 1 y 3 pies de altura.

La salida del sol 5:36 am y la puesta a las 6:08 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB