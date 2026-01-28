Lluvias fuertes mantienen en alerta a Atlántida

Tegucigalpa- Las fuertes lluvias provocadas por una masa de aire frío que afecta la zona norte del país desde ayer han comenzado a generar serias afectaciones en el departamento de Atlántida, donde se reportan inundaciones, personas evacuadas y albergadas, así como el incremento en los niveles de ríos y quebradas.

En la colonia Armenia Bonito ya se registran inundaciones en varias viviendas, obligando a familias a abandonar sus hogares. Ante la emergencia, la iglesia Pacto Profético, dirigida por el pastor Garrido, fue habilitada como albergue desde la medianoche.

“Desde anoche, a las 12 de la noche, recibimos a varias familias. Una quebrada se metió a varios hogares y, junto con el presidente del Codem, anduvimos sacando familias y las trajimos a la iglesia”, relató el pastor, quien confirmó que al menos ocho familias permanecen albergadas en el lugar.

Asimismo, se reportan lluvias persistentes y un notable aumento en el nivel de los ríos en la ciudad de Tela, situación que mantiene en alerta a las autoridades locales y cuerpos de socorro. Las precipitaciones continuas, sumadas a las bajas temperaturas, incrementan el riesgo de desbordamientos e inundaciones en zonas vulnerables.

Ante este panorama, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que se mantiene la Alerta Amarilla en tres departamentos y cuatro municipios, en los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón, debido a la influencia de la masa de aire frío que continúa afectando la región norte del país y alerta verde para otros sectores del país como Comayagua, Yoro y Gracias a Dios.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales, evitar cruzar ríos crecidos y tomar medidas de precaución ante posibles deslizamientos e inundaciones y sobre todo atender los llamados de evacuación cuando sea necesario.LB