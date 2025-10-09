Lluvias en todo el país debido a la influencia de una vaguada en superficie

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo inestable en el país.

Continúa la influencia de una vaguada en superficie más la convergencia de viento y humedad proveniente desde el mar Caribe y el océano Pacífico, estarán generando lluvias y chubascos débiles, moderados a ocasionalmente fuertes con tormentas eléctricas, con más intensidad y mayores acumulados de precipitación sobre el sur, suroccidente, occidente, centro y áreas del norte, mientras que, en las demás regiones precipitaciones débiles aisladas.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 26°C, mínima de 18°C

Zona sur: Máxima de 32°C, mínima de 24°C

Zona central: Máxima de 30°C, mínima de 20°C

Zona norte: Máxima de 30°C, mínima de 24°C

Zona insular: Máxima de 31°C, mínima de 26°C

Zona oriental: Máxima de 31°C, mínima de 22°C

Zona occidental: Máxima de 30°C, mínima de 15°C

El informe también detalla que la fase lunar luna llena, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:39 am y la puesta a las 5:33 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB