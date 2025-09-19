Lluvias en Honduras dejan tres muertos y más de 300 familias afectadas

Tegucigalpa – El director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de Copeco, Francisco Argeñal, informó hoy que las últimas lluvias dejan tres personas sin vida y más de 300 familias afectadas.

Dijo que dos personas, entre ellos un menor y un policía murieron a causa de las lluvias.

Una tercera víctima murió por descarga eléctrica, detalló el director de Cenaos.

Destacó que actualmente unas 150 familias permanecen en distintos albergues habilitados para contener la actual emergencia por lluvias.

Recordó Copeco redujo a Alerta Amarilla la condición de emergencia para los municipios aledaños al río Ulúa: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro; además de El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida, y Alianza en Valle.

Asimismo, continúan en Alerta Amarilla los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Comayagua, Intibucá, Valle, Choluteca y el Distrito Central en Francisco Morazán.

En tanto, se extiende la Alerta Verde por 24 horas para los departamentos de La Paz y Francisco Morazán, a partir de las 6:00 de la mañana del viernes 19 de septiembre de 2025.

Lo anterior a causa de las últimas lluvias que se han suscitado en el territorio nacional y pronóstico de más lluvias, explicó Argeñal.

Exhortó a no cruzar ríos, quebradas o vados crecidos a la población que reside cerca de ríos o en áreas propensas a deslizamientos, hundimientos o inundaciones.

Recomendó continuar con las labores de aseguramiento de techos y limpieza de cunetas, tragantes y desagües, a fin de evitar inundaciones urbanas repentinas. (RO)