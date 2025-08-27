Lluvias en el territorio nacional debido al ingreso de  onda tropical

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo inestable.

El ingreso de una onda tropical estará produciendo precipitaciones débiles, moderadas a ocasionalmente fuertes, acompañados de tormentas eléctricas en las regiones del norte, oriente y algunas áreas del centro; asimismo, durante la tarde y noche la humedad proveniente del océano Pacífico producirá lluvias y chubascos en los sectores del sur y suroccidente del país.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 28°C, mínima de 19°C

Zona sur: Máxima de 36°C, mínima de 24°C

Zona central: Máxima de 32°C, mínima de 19°C

Zona norte: Máxima de 33°C, mínima de 25°C

Zona insular: Máxima de 32°C, mínima de 28°C

Zona oriental: Máxima de 32°C, mínima de 26°C

Zona occidental: Máxima de 32°C, mínima de 15°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es luna nueva, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:37 am y la puesta a las 6:03 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB