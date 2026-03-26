Lluvias dispersas y actividad eléctrica aislada por influencia de vaguada en el territorio nacional

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), a través del pronosticador Mario Centeno, informó que continúa la influencia de una vaguada en niveles bajos, generando precipitaciones débiles a moderadas de forma dispersa en la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte, las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada, mientras que los mayores acumulados se registrarán en sectores montañosos de las regiones norte y centro del país.

En cuanto a las condiciones marítimas, COPECO detalló que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 2 y 4 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 1 y 3 pies.

Asimismo, se informó que el país se encuentra bajo la fase lunar de cuarto creciente. La salida del sol se registró a las 5:49 de la mañana y la puesta será a las 6:00 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Lempira: máxima de 27°C, mínima de 15°C

Ocotepeque: máxima de 28°C, mínima de 16°C

Olancho: máxima de 29°C, mínima de 20°C

Santa Bárbara: máxima de 26°C, mínima de 21°C

Valle: máxima de 36°C, mínima de 24°C

Yoro: máxima de 26°C, mínima de 18°C

El Paraíso: máxima de 26°C, mínima de 17°C

Francisco Morazán: máxima de 26°C, mínima de 17°C

Gracias a Dios: máxima de 29°C, mínima de 23°C

Intibucá: máxima de 21°C, mínima de 12°C

Islas de la Bahía: máxima de 26°C, mínima de 24°C

La Paz: máxima de 27°C, mínima de 17°C

Atlántida: máxima de 24°C, mínima de 21°C

Choluteca: máxima de 36°C, mínima de 25°C

Colón: máxima de 24°C, mínima de 21°C

Comayagua: máxima de 27°C, mínima de 20°C

Copán: máxima de 25°C, mínima de 15°C

Cortés: máxima de 25°C, mínima de 22°C

COPECO recomienda a la población tomar precauciones ante las lluvias y posibles tormentas eléctricas, especialmente en zonas montañosas donde podrían presentarse mayores acumulados de precipitación.LB