Lluvias dispersas y actividad eléctrica afectarán varias regiones del país; persiste polvo del Sahara

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este lunes los remanentes de una onda tropical y una vaguada en superficie provocarán lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada, principalmente en las regiones occidental y oriental del país.

El pronosticador José Pavón explicó que en las regiones norte y central se esperan precipitaciones débiles y muy aisladas, mientras que en la zona sur prevalecerán condiciones secas.

Asimismo, indicó que continúa la presencia de polvo del Sahara sobre el territorio nacional, con concentraciones de entre 10 y 30 microgramos por metro cúbico.

En cuanto al estado del mar, se pronostica un oleaje de uno a tres pies en el litoral Caribe y de dos a cuatro pies en el Golfo de Fonseca. La salida del sol fue a las 5:25 de la mañana y la puesta será a las 6:21 de la tarde.

Las temperaturas máximas previstas alcanzarán los 38 grados centígrados en la región sur, 33 grados en la región norte, 32 grados en las regiones occidental y central, 30 grados en las regiones oriental e insular y 28 grados en Tegucigalpa. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 grados en el occidente y los 28 grados en la zona insular. LB