Lluvias disminuirán durante el fin de semana, pero está en observación otro fenómeno 

Tegucigalpa– El meteorólogo del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Jairo García, informó que la depresión tropical Cristina se disipó en las últimas horas, por lo que las precipitaciones reducirán en distintas regiones de Honduras, sin embargo, los expertos advierten que se observa un fenómeno que estaría generando inestabilidad a partir del próximo lunes.

El experto explicó que este jueves todavía se esperan lluvias en sectores del suroccidente, oriente y norte del país, mientras que en Tegucigalpa se pronostican precipitaciones débiles durante la tarde.

“Podríamos decir que sería un día ya de lluvias dentro de los rangos normales de la temporada lluviosa”, señaló García.

De acuerdo con los pronósticos de Cenaos, las precipitaciones continuarán durante viernes, sábado y domingo, pero con menor intensidad y acumulados más bajos en comparación con los registrados en los últimos días.

García destacó que las lluvias registradas durante las últimas semanas han contribuido a la recuperación de fuentes hídricas, embalses y cuencas hidrográficas, lo que representa un beneficio para actividades agrícolas y el abastecimiento de agua.

Finalmente, recordó que Honduras ya se encuentra plenamente en la temporada lluviosa en durante el mes de junio, mientras que la canícula podría comenzar a manifestarse a inicios de julio. AD