Lluvias dejan desaparecidos, comunidades incomunicadas y cuantiosos daños en Olancho y La Mosquitia

Tegucigalpa- Las intensas lluvias que afectan el territorio nacional continúan causando estragos en los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, donde se reportan personas desaparecidas, comunidades incomunicadas, puentes destruidos, daños en viviendas y pérdidas considerables en el sector agrícola.

De acuerdo con los reportes preliminares, dos personas permanecen desaparecidas luego de intentar cruzar el caudaloso río Patuca, cuyas crecidas han puesto en riesgo a decenas de comunidades asentadas en sus riberas.

Equipos de rescate y autoridades locales mantienen las labores de búsqueda en la zona.

Las precipitaciones también han dejado a miles de personas incomunicadas debido al desbordamiento de ríos y quebradas, así como a la destrucción de puentes y vías de acceso que conectan a varias comunidades de cinco municipios del departamento de Olancho y del departamento de Gracias a Dios.

Asimismo, las lluvias han provocado severos daños en cultivos y viviendas, afectando principalmente a familias dedicadas a la agricultura, quienes han perdido gran parte de sus siembras por las inundaciones.

Las autoridades evalúan la magnitud de las pérdidas para coordinar la asistencia a los afectados.

Los organismos de protección civil mantienen el monitoreo permanente de las condiciones climáticas y exhortan a la población a evitar cruzar ríos crecidos, atender las recomendaciones oficiales y evacuar hacia zonas seguras en caso de ser necesario, ya que se prevé que las lluvias continúen en las próximas horas.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), a través del pronosticador de turno Jorge Castellanos, informó que este día persisten los efectos de una vaguada en altura y los remanentes de una onda tropical, condiciones que mantendrán el cielo predominantemente nublado sobre la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan vientos racheados, lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de actividad eléctrica, con los mayores acumulados de precipitación en las regiones oriental, occidental y norte del país. IR