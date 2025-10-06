Lluvias dejan cuatro muertos y un desaparecido en Honduras

Tegucigalpa – El jefe de Alerta Temprana de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, Copeco), Juan José Reyes, informó hoy que las lluvias de los últimos días dejan cuatros decesos y una persona desaparecida.

La persona desaparecida se reportó en Namasigüe, Choluteca, sur de Honduras, detalló.

En ese mismo departamento unas seis comunidades permanecen incomunicadas a causa del desbordamiento de los ríos, agregó.

Cabe señalar que Copeco mantiene en Alerta Amarilla a los municipios aledaños al río Ulúa: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, hasta El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida; y al municipio de Alianza, en el departamento de Valle.

De igual manera, mantiene una Alerta Verde para Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Valle y Choluteca, así como para los municipios de La Lima y Choloma, en el departamento de Cortés.

El jefe de Alerta Temprana de Copeco advirtió que los suelos se encuentran saturados.

En ese sentido, alertó de deslizamientos, por lo que exhortó a mantener todas las medidas preventivas. (RO)