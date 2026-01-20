Lluvias dejan 25 mil personas afectadas en el Caribe de Honduras

Tegucigalpa – Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), detallaron las incidencias por lluvias en Honduras; hasta el momento se contabilizan más de 5 mil familias afectadas, tres damnificadas y nueve evacuadas.

Según Copeco son más de 25 mil personas las que han resultado afectadas por las lluvias.

Las incidencias se han registrado en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón e Islas de la Bahía, mismos que permanecen bajo alerta amarilla.

En los departamentos de Santa Bárbara, Yoro, Gracias a Dios y el resto de Cortés, se mantienen en alerta verde.

De acuerdo con Copeco, las incidencias por lluvias pueden aumentar, debido a que se mantienen las precipitaciones intermitentes sobre áreas de Cortés, Atlántida, Colón e Islas de la Bahía.

Se espera que las precipitaciones persistan durante el resto del día de forma intermitente sobre los departamentos del litoral Caribe, con acumulados puntuales que podrían superar 60 mm en las próximas 12 horas.

Las lluvias y lloviznas débiles y dispersas también se reportan sobre sectores de Copán, Santa Bárbara, Yoro, Francisco Morazán, Lempira y Comayagua.

En el occidente, centro y oriente podrían registrarse algunas lluvias o lloviznas en forma débil, con temperaturas frescas y cielo nublado durante el día.

Las lluvias dejan desbordamiento de ríos y quebradas en todo el litoral Caribe del país y zona insular, por lo que el llamado es a la precaución.

Las lluvias son producto del desplazamiento de un frente frío. IR