Lluvias dejan 11 muertos y más 10 mil afectados en Honduras

Tegucigalpa- Un total de 11 personas muertas y una desaparecida, así como más de 10 mil afectados, contabiliza Copeco, a causa de las fuertes lluvias registradas en el territorio nacional.

-Suspendidas las clases en todos los niveles en los departamentos con alerta roja.

-En la capital las lluvias dejan derrumbes, calles anegadas y familias albergadas.

Entre las causas de muertes, Copeco señala que 10 fallecieron ahogados y 1 por la caída de un árbol, siendo Francisco Morazán, Intibucá y La Paz los departamentos con mayor incidencia.

De igual manera, las lluvias han dejado como resultado 10 mil 491 personas afectadas, 29 rescatados, 65 comunidades incomunicadas, mil 734 viviendas dañadas y 68 destruidas.

Albergadas 150 personas en la capital

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), informó que se han presentado 350 incidencias en la capital hondureña producto de las lluvias que deja ya 150 personas albergadas.

Sinager fue activado para dar respuesta nacional ante la emergencia declarada por la presidenta Xiomara Castro.

El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, informó que solo en la capital se han registrado 350 incidencias, 150 personas albergadas que han resultado afectadas por deslizamientos.

En la colonia 21 de octubre también las calles se han convertido en ríos producto del fuerte aguacero. pic.twitter.com/kKR3pyLEH1 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) October 12, 2025

Asimismo, están habilitados 10 albergues para dar respuesta a las personas afectadas.

También se han registrado dos mil atenciones, producto de los fuertes aguaceros que se han registrado en los últimos días.

El paso de los puentes que conectan las dos ciudades gemelas, las autoridades piden precaución ante el incremento del caudal.

Alerta roja

Copeco mantiene una alerta roja en cuatro departamentos entre ellos Francisco Morazán, por lo que la capital hondureña se encuentra en alerta ante la saturación del suelo.

En la capital también se reportan deslizamientos, derrumbes, calles anegadas y el crecimiento del caudal del río Choluteca por lo que las autoridades piden a la población tomar todas las precauciones del caso.

Suspensión de clases

Las clases para este lunes están suspendidas para la capital y otros tres departamentos que se encuentran en alerta roja.

Indicaron que mañana se tomarán otras medidas de acuerdo a la evolución de las lluvias que se registren en la capital.

Universidad estatal también suspenden clases

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) informó este domingo que ante las condiciones meteorológicas adversas registradas en gran parte del territorio nacional, se ha decidido suspender las actividades académicas y administrativas presenciales el lunes 13 de octubre en los departamentos con Alerta Roja y Alerta Amarilla.

Nuestros equipos atienden las incidencias reportadas en relación a las lluvias que han caído los últimos minutos sobre la capital, con labores de limpieza y desobstrucción de tragantes en diferentes puntos. 🚒🌧️



📍Col. Rubén Darío

📍Calle Alameda

📍Col. La Alameda



Recordá… pic.twitter.com/FfKW1bPqgF — Alcaldía del Distrito Central (@AlcaldiaDCHN) October 12, 2025

Sobre la suspensión de clases, las autoridades universitarias detallaron que la medida aplica en los departamentos donde la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) ha decretado Alerta Roja: Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Lempira, así como los cuatro departamento con Alerta y Amarilla: Ocotepeque, Comayagua, Valle y Choluteca. IR