Lluvias débiles y temperaturas frescas en gran parte del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que este jueves el viento del este estará transportando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, lo que provocará lluvias y lloviznas débiles y dispersas en las regiones oriental, norte, noroccidental y en algunas áreas del centro del país.

Según el reporte meteorológico, el país se encuentra bajo la fase de luna nueva, mientras que el oleaje en el litoral Caribe oscilará entre 2 y 4 pies, y en el Golfo de Fonseca entre 1 y 3 pies.

COPECO detalló además que la salida del sol será a las 6:19 de la mañana y la puesta a las 5:44 de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se esperan las siguientes condiciones:

Zona Sur: máxima de 36°C y mínima de 24°C.

Zona Central: máxima de 28°C y mínima de 18°C.

Zona Norte: máxima de 28°C y mínima de 20°C.

Tegucigalpa (Francisco Morazán): máxima de 26°C y mínima de 16°C.

Zona Insular: máxima de 26°C y mínima de 24°C.

Zona Occidental: máxima de 28°C y mínima de 12°C.

Zona Oriental: máxima de 30°C y mínima de 18°C.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se prevén lluvias, y mantenerse informados a través de los canales oficiales de COPECO.LB