Lluvias débiles y dispersas en gran parte del país por ingreso de humedad del Caribe

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó, a través del pronosticador Luis Fonseca, que el transporte de humedad proveniente desde el mar Caribe generará precipitaciones débiles y dispersas este día en varias regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el informe, las lluvias se presentarán principalmente en las zonas del norte, noroccidente, centro y oriente del país. Mientras tanto, en horas de la tarde, la influencia de la brisa del océano Pacífico estará provocando chubascos débiles aislados en la región sur.

COPECO también detalló que el oleaje se mantiene dentro de parámetros normales, influenciado por la fase de luna llena. En el litoral Caribe se esperan alturas de entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca el oleaje oscilará entre 2 y 4 pies.

En cuanto a las condiciones astronómicas, la salida del sol se registró a las 5:42 de la mañana y la puesta será a las 6:01 de la tarde.

Respecto a las temperaturas por departamento, se reportan máximas y mínimas variadas: Lempira (28/16), Ocotepeque (26/16), Olancho (31/20), Santa Bárbara (30/20), Valle (38/26), Yoro (28/18), El Paraíso (30/18), Francisco Morazán (28/18), Gracias a Dios (28/25), Intibucá (23/15), Islas de la Bahía (28/25), La Paz (30/20), Atlántida (26/22), Choluteca (38/26), Colón (28/22), Comayagua (30/20), Copán (26/16) y Cortés (30/22).

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.LB