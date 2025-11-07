Lluvias débiles y dispersas en el norte y suroccidente del país

Tegucigalpa- El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) informó que los vientos del noreste continuarán transportando humedad del mar Caribe hacia el territorio nacional, generando precipitaciones débiles y aisladas en las regiones norte y nororiente del país.

El meteorólogo de CENAOS, Luis Fonseca, detalló que durante la tarde se espera la convergencia de viento y humedad procedente del océano Pacífico y el mar Caribe, lo que podría provocar lluvias y chubascos débiles a moderados, de forma dispersa y con actividad eléctrica aislada, principalmente en la región suroccidental. En el resto del país, prevalecerán condiciones generalmente secas.

Fonseca indicó que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies. La fase lunar actual es de luna llena, lo que podría influir ligeramente en las mareas.

El amanecer de este jueves se registró a las 5:46 de la mañana y la puesta del sol será a las 6:19 de la tarde.

Temperaturas por regiones:

Atlántida: máxima de 28°C, mínima de 24°C

Choluteca: máxima de 33°C, mínima de 24°C

Colón: máxima de 30°C, mínima de 23°C

Comayagua: máxima de 30°C, mínima de 19°C

Copán: máxima de 19°C, mínima de 18°C

Cortés: máxima de 32°C, mínima de 22°C

El Paraíso: máxima de 26°C, mínima de 18°C

Francisco Morazán: máxima de 26°C, mínima de 18°C

Gracias a Dios: máxima de 31°C, mínima de 27°C

Islas de la Bahía: máxima de 29°C, mínima de 27°C

La Paz: máxima de 28°C, mínima de 18°C

Lempira: máxima de 29°C, mínima de 16°C

Ocotepeque: máxima de 28°C, mínima de 17°C

Olancho: máxima de 31°C, mínima de 20°C

Santa Bárbara: máxima de 30°C, mínima de 20°C

Valle: máxima de 33°C, mínima de 23°C

Yoro: máxima de 29°C, mínima de 18°C

Se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles lluvias con actividad eléctrica en las zonas pronosticadas.LB