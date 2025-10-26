Lluvias débiles y descensos en temperaturas el pronóstico para este domingo en Honduras

Tegucigalpa– Viento del norte y noreste transportará humedad al país, produciendo lluvias débiles a moderadas dispersas principalmente en la región nororiental y norte; precipitaciones débiles dispersas en las demás regiones, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

La meteoróloga de Cenaos, Jefry Flores, detalló que durante horas de la tarde se espera la entrada de la brisa del norte, la cual producirá convergencia y originará precipitaciones débiles con actividad eléctrica aislada sobre las zonas norte y noroccidental. En el resto del territorio nacional se prevén lluvias débiles y aisladas.

En cuanto a las condiciones marítimas, Centeno señaló que el oleaje en el litoral Caribe será de 1 a 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca alcanzará entre 2 y 4 pies.

Asimismo, informó que este día la fase lunar corresponde a luna nueva, la salida del sol se registró a las 5:42 de la mañana y la puesta a las 6:24 de la tarde.

A continuación, las temperaturas máximas y mínimas pronosticadas para las principales regiones del país:

Cortés: máxima 31°C, mínima 22°C

Copán: máxima 26°C, mínima 18°C

Comayagua: máxima 29°C, mínima 20°C

Colón: máxima 29°C, mínima 22°C

Choluteca: máxima 34°C, mínima 24°C

Atlántida: máxima 28°C, mínima 24°C

El Paraíso: máxima 26°C, mínima 19°C

Francisco Morazán: máxima 28°C, mínima 16°C

Gracias a Dios: máxima 31°C, mínima 26°C

Intibucá: máxima 21°C, mínima 16°C

Islas de la Bahía: máxima 29°C, mínima 26°C

La Paz: máxima 29°C, mínima 20°C

Lempira: máxima 28°C, mínima 18°C

Ocotepeque: máxima 28°C, mínima 19°C

Olancho: máxima 32°C, mínima 22°C

Santa Bárbara: máxima 31°C, mínima 21°C

Valle: máxima 33°C, mínima 23°C

Yoro: máxima 27°C, mínima 18°C

Las autoridades de Copeco recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias, especialmente en zonas donde podrían presentarse lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. IR