Lluvias débiles y chubascos dispersos predominarán en gran parte del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este martes las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, transportada por vientos del este y noreste, lo que generará precipitaciones débiles y dispersas en la región oriental del país.

De acuerdo con el pronosticador Jorge Castellanos, durante horas de la tarde se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos en las regiones occidental, noroccidental y central, mientras que en el resto del territorio nacional se registrarían precipitaciones muy aisladas.

En cuanto al estado del mar, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre los 2 y 4 pies de altura, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 1 y 3 pies.

Copeco indicó además que Honduras se encuentra bajo la fase lunar de cuarto creciente. La salida del sol se registró a las 5:22 de la mañana y la puesta será a las 6:20 de la tarde.

Respecto a las temperaturas, la región oriental alcanzará una máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 20; la región occidental registrará 31 y 15 grados; la región insular 30 y 27 grados; Tegucigalpa tendrá una máxima de 28 y mínima de 18 grados; la zona sur alcanzará los 36 grados con mínima de 24; la región central reportará 31 y 20 grados; y la zona norte registrará una máxima de 33 y una mínima de 22 grados centígrados.LB