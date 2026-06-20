Lluvias débiles y chubascos aislados para este sábado en Honduras

Tegucigalpa – Para este sábado se pronostica que habrá lluvias débiles dispersas y chubascos aislados a causa de una vaguada en altura en la mayor parte del territorio hondureño.

Los mayores acumulados de recepción serán para las regiones orientales y áreas del centro.

El oleaje en el litoral Caribe será de uno a tres pies, y de dos a cuatro en el Golfo de Fonseca.

La temperatura máxima en el departamento de Atlántida será de 33 grados Celsius, 34 para Choluteca, 32 en Comayagua, 34 en Colón, 30 en Copán, 36 en Cortés, 29 en El Paraíso y Francisco Morazán, 32 en Gracias a Dios y 24 en Intibucá.

Asimismo, la temperatura máxima en Islas de la Bahía será de 33 grados Celsius, 31 en La Paz, 30 en Lempira, 29 en Ocotepeque, 33 en Olancho, 34 en Santa Bárbara, 32 en Yoro y 34 en Valle. AG