Lluvias débiles y chubascos afectarán gran parte del territorio nacional

Tegucigalpa– La convergencia de vientos provenientes del mar Caribe y del océano Pacífico generará este lunes lluvias y chubascos débiles en la mayor parte del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO).

Las mayores acumulaciones de precipitación se esperan en las regiones sur, suroccidental y en sectores de la zona central del país.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies. Asimismo, se informa que la fase lunar corresponde a luna nueva.

La salida del sol está prevista para las 5:21 de la mañana y la puesta para las 6:18 de la tarde.

Respecto a las temperaturas, la región oriental registrará máximas de 32 grados Celsius y mínimas de 23; la región occidental alcanzará los 33 grados y descenderá hasta los 14 grados; en la zona insular se esperan máximas de 32 y mínimas de 28 grados; la región sur reportará temperaturas de hasta 37 grados y mínimas de 27; mientras que en la zona norte los valores oscilarán entre los 34 y 26 grados centígrados.

El pronóstico fue informado por el pronosticador de turno, Jeffrey Flores, de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales.LB