Lluvias débiles y ambiente húmedo por ingreso de vientos del noreste y brisa del Pacífico

Tegucigalpa – El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de Copeco informó que para este martes las condiciones climáticas estarán marcadas por el ingreso de vientos del noreste que transportan humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, combinado por la tarde con la brisa proveniente del océano Pacífico.

Este patrón generará lluvias y chubascos débiles dispersos en el oriente, sur, parte del norte, centro y occidente del país, con actividad eléctrica aislada, especialmente en horas de la tarde y noche.

Condiciones marítimas y fase lunar

CENAOS detalló que el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies, condiciones consideradas normales.

Además, se registra el paso de la luna en cuarto creciente, lo que suele influir en las mareas de ambas costas.

Salida y puesta del sol

Salida del sol: 5:58 a.m.

Puesta del sol: 5:19 p.m.

Temperaturas por departamento

Las autoridades divulgaron las temperaturas máximas y mínimas previstas para este día:

Lempira: 27°C / 16°C

Ocotepeque: 27°C / 16°C

Olancho: 30°C / 18°C

Santa Bárbara: 30°C / 19°C

Valle: 36°C / 24°C

Yoro: 26°C / 17°C

El Paraíso: 26°C / 18°C

Francisco Morazán: 26°C / 17°C

Gracias a Dios: 28°C / 24°C

Intibucá: 22°C / 14°C

Islas de la Bahía: 29°C / 26°C

La Paz: 29°C / 18°C

Atlántida: 28°C / 23°C

Choluteca: 34°C / 24°C

Colón: 28°C / 23°C

Comayagua: 30°C / 18°C

Cortés: 30°C / 22°C

CENAOS recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles chubascos aislados en distintas zonas del país.LB