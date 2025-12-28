Lluvias débiles y aisladas para este domingo en la mayor parte del territorio hondureño

Tegucigalpa – Para este domingo, el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronostica luvias y chubascos débiles a moderados y dispersos sobre la región suroccidental del país.

Asimismo, se prevé precipitaciones débiles aisladas en sectores montañosos del occidente, oriente y centro del país.

Mientras que en la zona sur de Honduras prevalecerá las condiciones secas y estables.

Estas condiciones climáticas son generadas por una vaguada en superficie y el transporte de humedad proveniente desde el mar Caribe hacia el territorio nacional.

El oleaje en el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca será de uno a tres pies de altura.

La temperatura máxima en el departamento de Atlántida será de 28 grados Celsius, 34 en Choluteca, 28 en Colón, 28 en Comayagua, 24 en Copán, 28 en Cortés, 26 en El Paraíso, 28 en Islas de la Bahía y 20 en Intibucá.

En Francisco Morazán se pronostica temperaturas de 25 grados Celsius, 28 en Gracias a Dios, 27 en La Paz, 26 en Lempira, 24 en Ocotepeque, 28 en Olancho, 28 en Santa Bárbara, 36 en Valle y 26 en Yoro. AG