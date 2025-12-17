Lluvias débiles en gran parte del país y tormentas eléctricas en el suroccidente

Tegucigalpa- El transporte de humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico estará generando precipitaciones débiles y dispersas en la mayor parte del territorio nacional, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

De acuerdo con el meteorólogo de turno, Luis Fonseca, los mayores acumulados de lluvia, acompañados de tormentas eléctricas, se esperan en la región suroccidental del país, debido a la interacción de la humedad con una masa de aire frío que afecta el territorio.

Ante estas condiciones, Copeco mantiene Alerta Verde para seis departamentos: Islas de la Bahía, Colón, Atlántida, Yoro, Cortés y Santa Bárbara, como medida preventiva por las lluvias asociadas a la masa de aire frío.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta oleaje de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

La fase lunar se encuentra en cuarto menguante.

Para este día, la salida del sol se registró a las 6:06 a. m., mientras que la puesta del sol está prevista para las 5:24 p. m.

Temperaturas por regiones

Zona Sur: máxima de 36 °C, mínima de 24 °C

Zona Central: máxima de 28 °C, mínima de 18 °C

Zona Norte: máxima de 28 °C, mínima de 20 °C

Tegucigalpa: máxima de 26 °C, mínima de 16 °C

Zona Insular: máxima de 28 °C, mínima de 20 °C

Zona Occidental: máxima de 28 °C, mínima de 14 °C

Zona Oriental: máxima de 28 °C, mínima de 18 °C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas de precaución, especialmente en los departamentos bajo alerta.LB