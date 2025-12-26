Lluvias débiles continuarán en varias regiones del país

Tegucigalpa- El viento acelerado del noreste y este, cargado de humedad proveniente del mar Caribe, generará este viernes lluvias, lloviznas y chubascos débiles a moderados, especialmente sobre las regiones norte, occidente y sectores del centro y oriente del país.

En contraste, el sur de Honduras continuará bajo condiciones mayormente secas.

El pronosticador de turno, Carlos Alfaro detalló que la fase lunar será de luna nueva, mientras que el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

La salida del sol está prevista para las 5:55 a.m., y su puesta a las 6:18 p.m.

Temperaturas por regiones

Zona Sur: máxima 35 °C, mínima 26 °C

Zona Central: máxima 29 °C, mínima 18 °C

Zona Norte: máxima 31 °C, mínima 21 °C

Tegucigalpa (capital): máxima 26 °C, mínima 16 °C

Zona Insular: máxima 30 °C, mínima 26 °C

Zona Occidental: máxima 30 °C, mínima 13 °C

Zona Oriental: máxima 31 °C, mínima 20 °C

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales. IR