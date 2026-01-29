Lluvias de frentes fríos dejan más de 43 mil personas afectadas en litoral atlántico de Honduras  

Tegucigalpa – Unas 5 mil 400 familias, que suman 43 mil 200 personas, han sido afectadas en la zona del litoral atlántico de Honduras tras lluvias del frente frío, informó el meteorólogo Alberto López, de la Comisión Permanente de Contingencia (Copeco).

López detalló que se han habilitado 28 albergues entre los departamentos de Atlántida y Yoro, los departamentos más afectados por las lluvias.

“Un poco más de mil 200 personas que ya están albergadas y atendidas por el sistema nacional de gestión de riesgo”, destacó el pronosticador.

Copeco informó que debido a la situación climatológica se mantiene la alerta en el litoral Atlántico donde se mantiene un monitoreo constante en la zona.

“A la población le recomendamos mantenerse informado a través de los comunicados y alertas que se continuarán divulgando por parte de las autoridades correspondientes, todo con el objetivo de evitar pérdidas humanas o daños a viviendas”, dijo.

A la fecha, Copeco ha identificado 15 puntos de inundación; de los cuales ocho en Atlántida y siete en Yoro. En Atlántida se reporta que siete comunidades están incomunicadas tras el desbordamiento de un río en la zona. VC