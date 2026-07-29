Lluvias de agosto no serán suficientes para alcanzar nivel óptimo de siembra, alerta Cenaos

Tegucigalpa – El director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal, advirtió hoy que las lluvias del mes de agosto no serán suficientes para las necesidades de los suelos en el territorio nacional para alcanzar los niveles óptimos para la siembra.

Explicó que aunque existen algunos pronósticos de lluvias aisladas estas serán insuficientes para que los suelos logren un nivel óptimo para la siembra.

En ese contexto, refirió que la franja del Corredor Seco será la más afectada.

Los departamentos más golpeados serán Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Ocotepeque, además del sur de Comayagua, Intibucá y Lempira, mismo que conforman franja socioterritorial denominada Corredor Seco.

Argeñal señaló que será hasta después del 10 de septiembre que se prevén algunas lluvias importantes.

Lo anterior es parte del impacto del fenómeno climatológico El Niño Godzilla.

La sequía golpea el campo, el agua y el bolsillo de los hondureños. Se combina con una crisis energética y una inflación que ya presiona el poder adquisitivo de las familias. (RO)