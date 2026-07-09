Lluvias con tormentas eléctricas en el noroccidente y altas temperaturas en el sur del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este día una vaguada en superficie, en combinación con el viento acelerado del este, favorecerá el ingreso de humedad desde el mar Caribe hacia el territorio hondureño, provocando lluvias y chubascos en varias regiones del país.

De acuerdo con el pronosticador de turno, Luis Fonseca, las mayores precipitaciones se esperan en el noroccidente, donde se registrarán lluvias y chubascos débiles a moderados, dispersos y acompañados de tormentas eléctricas.

Asimismo, se prevén lluvias y chubascos aislados en las regiones centro, norte, oriente y occidente del territorio nacional.

En cuanto al estado del mar, Copeco indicó que el oleaje se mantendrá entre 2 y 4 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales para la navegación.

Respecto a las temperaturas, la zona sur será la más cálida del país, con una temperatura máxima de 40 grados centígrados y una mínima de 26. En la región oriental se esperan máximas de 32 y mínimas de 22 grados; en la occidental, 32 y 16 grados; en la zona insular, 30 y 27 grados; en Francisco Morazán, 30 y 20 grados; en la región central, 32 y 22 grados; y en la zona norte, 32 y 24 grados Celsius.

Copeco también informó que el país se encuentra en la fase lunar de cuarto menguante. La salida del sol fue a las 5:27 de la mañana y la puesta del sol será a las 6:21 de la tarde.LB