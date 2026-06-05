Lluvias con tormentas eléctricas afectarán el sur y occidente de Honduras este viernes

Tegucigalpa- La convergencia de humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe provocará este viernes precipitaciones de moderadas a fuertes intensidades acompañadas de tormentas eléctricas en las regiones sur y occidente de Honduras, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

De acuerdo con el pronosticador de turno, Jeffrey Flores, las condiciones atmosféricas también favorecerán lluvias débiles y dispersas en sectores del centro y oriente del país.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca. Asimismo, se informó que el país se encuentra bajo la fase de luna llena.

La salida del sol está prevista para las 5:20 de la mañana, mientras que la puesta será a las 6:15 de la tarde.

Las temperaturas por departamento serán las siguientes:

Lempira, máxima de 32 y mínima de 19 grados

Ocotepeque, 30 y 19

Olancho, 32 y 24

Santa Bárbara, 33 y 25

Valle, 35 y 24

Yoro, 31 y 23

El Paraíso, 32 y 20

Francisco Morazán, 32 y 20

Gracias a Dios, 30 y 27

Intibucá, 25 y 16

Islas de la Bahía, 32 y 29

La Paz, 33 y 21

Atlántida, 34 y 26

Choluteca, 35 y 25

Colón, 35 y 26

Comayagua, 34 y 22

Copán, 30 y 18

y Cortés, 32 y 25 grados centígrados.

Respecto a las temperaturas, los registros más elevados se esperan en Choluteca, Valle y Colón, con máximas de hasta 35 grados centígrados. En contraste, Intibucá reportará el ambiente más fresco, con una temperatura mínima de 16 grados.LB