Lluvias con actividad eléctrica en varias regiones del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que una vaguada en altura, en combinación con la brisa proveniente del océano Pacífico, estará generando lluvias y chubascos débiles a moderados, dispersos y acompañados de actividad eléctrica en diferentes regiones de Honduras durante la tarde y noche de este jueves.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones afectarán principalmente las zonas oriental, occidental, central, sur y norte del territorio nacional.

Asimismo, se detalló que el país se encuentra bajo la fase de luna nueva. Asimismo, se prevé un oleaje de entre dos y cuatro pies tanto en el litoral Caribe como en el litoral Pacífico y el Golfo de Fonseca.

En cuanto a las temperaturas, la región oriental registrará máximas de 35 grados y mínimas de 24; la región occidental alcanzará máximas de 34 y mínimas de 15 grados. En la región insular se esperan temperaturas entre 32 y 28 grados.

Para la región sur se pronostican máximas de 33 grados y mínimas de 15; en la región central, máximas de 32 y mínimas de 21; mientras que en la región norte las temperaturas oscilarán entre los 35 y 23 grados Celsius.

En Tegucigalpa, la capital del país, se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 20 grados Celsius.

COPECO indicó además que la salida del sol fue a las 5:21 de la mañana y la puesta será a las 6:19 de la tarde.LB