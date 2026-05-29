Lluvias con actividad eléctrica en varias regiones del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que una vaguada en niveles medios y el transporte de humedad desde el océano Pacífico estarán generando lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañados de actividad eléctrica durante horas de la tarde y noche en las regiones central, sur, occidente y áreas del norte y oriente del territorio nacional.

El pronosticador de turno, Will Ochoa, detalló que las condiciones inestables continuarán afectando distintas zonas del país debido al ingreso de humedad y la convergencia de vientos.

En cuanto a las temperaturas por departamento, COPECO dio a conocer los siguientes registros:

Lempira: máxima de 30 grados y mínima de 21 grados.

Ocotepeque: máxima de 28 grados y mínima de 20 grados.

Olancho: máxima de 33 grados y mínima de 24 grados.

Santa Bárbara: máxima de 33 grados y mínima de 24 grados.

Valle: máxima de 36 grados y mínima de 25 grados.

Yoro: máxima de 30 grados y mínima de 22 grados.

El Paraíso: máxima de 30 grados y mínima de 21 grados.

Francisco Morazán: máxima de 29 grados y mínima de 20 grados.

Gracias a Dios: máxima de 32 grados y mínima de 28 grados.

Intibucá: máxima de 22 grados y mínima de 15 grados.

Islas de la Bahía: máxima de 31 grados y mínima de 28 grados.

La Paz: máxima de 32 grados y mínima de 21 grados.

Atlántida: máxima de 32 grados y mínima de 26 grados.

Choluteca: máxima de 35 grados y mínima de 26 grados.

Colón: máxima de 34 grados y mínima de 26 grados.

Comayagua: máxima de 32 grados y mínima de 22 grados.

Copán: máxima de 30 grados y mínima de 20 grados.

Cortés: máxima de 34 grados y mínima de 25 grados.

COPECO también informó que la fase de la luna es cuarto creciente.

En relación con las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

La salida del sol se registró a las 5:20 de la mañana y la puesta del sol será a las 6:13 de la tarde.LB