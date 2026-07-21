Lluvias con actividad eléctrica aislada en gran parte de Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), informó que una vaguada en superficie sobre el territorio nacional estará generando condiciones inestables durante este día.

De acuerdo con el pronosticador de turno, José Pavón, se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados, dispersos y acompañados de actividad eléctrica aislada, con mayores acumulados en las regiones Occidente y Norte. Asimismo, se prevén precipitaciones débiles y muy aisladas en sectores montañosos de las regiones Centro y Oriente.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

COPECO también informó que la luna se encuentra en su fase de cuarto creciente. La salida del sol a las 5:30 de la mañana y la puesta a las 6:21 de la tarde.

Las temperaturas máximas y mínimas pronosticadas por región son las siguientes:

Zona Oriental: máxima de 31 °C y mínima de 18 °C.

Zona Occidental: máxima de 30 °C y mínima de 14 °C.

Zona Insular: máxima de 30 °C y mínima de 26 °C.

Zona Sur: máxima de 39 °C y mínima de 24 °C.

Zona Central: máxima de 31 °C y mínima de 19 °C.

Zona Norte: máxima de 31 °C y mínima de 22 °C.

Francisco Morazán: máxima de 27 °C y mínima de 18 °C.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas.LB