Lluvias con actividad eléctrica afectarán occidente y sur de Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que una vaguada en altura, combinada con la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico, generará este día abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica, principalmente en las regiones occidental y sur del país.

De acuerdo con el pronosticador de turno, Jairo García, también se esperan precipitaciones débiles sobre las zonas central y oriental del territorio nacional.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 2 y 4 pies. Además, se registra la fase de luna nueva.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados centígrados en la zona sur, mientras que la región oriental registrará hasta 35 grados. En la zona occidental se prevén máximas de 34 grados y mínimas de 16; la región insular tendrá temperaturas entre 28 y 31 grados; la zona norte entre 26 y 35 grados; y la zona central entre 22 y 32 grados.

Para Tegucigalpa, Copeco pronostica una temperatura máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 21 grados.

La salida del sol se registró a las 5:21 de la mañana y la puesta del sol ocurrirá a las 6:19 de la tarde.LB