Lluvias con actividad eléctrica afectarán gran parte de Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este lunes las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico, generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos con actividad eléctrica aislada.

De acuerdo con el pronóstico oficial emitido por la pronosticadora de turno, Mildred Santos, los mayores acumulados de lluvia se presentarán en las regiones noroccidental, suroccidental, sur y sectores montañosos de la zona central del país, mientras que en el resto del territorio nacional se esperan precipitaciones débiles y muy aisladas.

Asimismo, se informó que el país se encuentra bajo la fase de luna llena. El oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies. La salida del sol se registró a las 5:20 de la mañana y la puesta ocurrirá a las 6:14 de la tarde.

Las temperaturas pronosticadas por departamento son las siguientes:

Lempira: máxima de 30°C y mínima de 20°C.

Ocotepeque: máxima de 28°C y mínima de 20°C.

Olancho: máxima de 32°C y mínima de 24°C.

Santa Bárbara: máxima de 32°C y mínima de 24°C.

Valle: máxima de 35°C y mínima de 26°C.

Yoro: máxima de 31°C y mínima de 22°C.

El Paraíso: máxima de 28°C y mínima de 22°C.

Francisco Morazán: máxima de 29°C y mínima de 20°C.

Gracias a Dios: máxima de 31°C y mínima de 26°C.

Intibucá: máxima de 24°C y mínima de 16°C.

Islas de la Bahía: máxima de 30°C y mínima de 26°C.

La Paz: máxima de 30°C y mínima de 20°C.

Atlántida: máxima de 30°C y mínima de 24°C.

Choluteca: máxima de 34°C y mínima de 26°C.

Colón: máxima de 32°C y mínima de 26°C.

Comayagua: máxima de 31°C y mínima de 22°C.

Copán: máxima de 30°C y mínima de 22°C.

Cortés: máxima de 32°C y mínima de 26°C.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante las lluvias y tormentas eléctricas previstas para las próximas horas.LB