Lluvias causaron estragos en calles y viviendas de El Lolo

Tegucigalpa– Un verdadero caos provocaron las fuertes lluvias registradas la noche del miércoles en las calles y viviendas de la aldea El Lolo, en la capital de Honduras.

Decenas de vehículos y buses quedaron atorados en el lodo que invade las calles del sector.

Pobladores piden a las autoridades que reparen la calle que por años ha sido un dolor de cabeza sobre todo, en tiempos de invierno.

“Le pedimos al alcalde Jorge Aldana que no los deje solos”, dijo una pobladora.

Los pobladores del sector afectado señalaron que son unos tres kilómetros los que necesitan con urgencia la reparación ya que está intransitable por los daños que provocó la lluvia.

“De inmediato ocupamos que se venga a raspar para quitar toda la piedra que obstruye el libre tránsito”, apuntaron los afectados. IR