Lluvias causaron daños en salas de oncología y pediatría del Hospital San Felipe

Tegucigalpa– Las lluvias que azotaron a la capital en las últimas horas causaron daños en la salas de oncología de hombres y pediatría, del Hospital General San Felipe, ubicado en Tegucigalpa.

“Nosotros nadamos anoche aquí en esta sala y tuvimos que ayudarle al personal de turno a sacar el agua, eran torrentes, no hallábamos valdés”, comentó Martha Aplícano, quien acompañaba a un familiar, al pedirle a la presidenta Xiomara Castro que atienda este hospital con las obras que menciona en las intervenciones que realiza.

Los daños ocasionados en ambas salas de atención especializada seguían causando retrasos durante las primeras horas de este jueves.

El encargado de mantenimiento del centro asistencial sanitario, José Valladares, detalló que el problema en esa sala de oncología es generado por un canal de desagüe que colapsó ante la fuerte cantidad de agua que cayó en esta zona.

En tanto, en la sala de pediatría, la cantidad de agua que cayó anoche que es recibida desde el techo del Hospital del Tórax, rebasó y causó filtraciones.

Cuadrillas de limpieza realizan labores de limpieza desde primeras horas del día, mientras que contactaron al personal del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), para realizar una limpieza profunda. VC