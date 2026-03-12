Lluvias aisladas en varias regiones del país y temperaturas cálidas por la tarde

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó este jueves que las condiciones meteorológicas en Honduras estarán influenciadas por el transporte de humedad desde el mar Caribe y el acercamiento de una vaguada prefrontal, lo que provocará precipitaciones en distintas regiones del territorio nacional.

El meteorólogo de la institución, Jairo García, explicó que el viento del este estará transportando humedad desde el Caribe, generando precipitaciones débiles y aisladas principalmente en sectores del norte y oriente del país durante las primeras horas del día.

Asimismo, indicó que en horas de la tarde una vaguada prefrontal provocará lluvias y chubascos débiles a moderados, con posibilidad ocasional de precipitaciones más intensas y actividad eléctrica muy aislada en regiones del occidente, suroccidente y centro del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas se mantendrán cálidas durante la tarde en la mayor parte del país.

COPECO también detalló que el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral del Mar Caribe como en el Golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales para la navegación.

En cuanto a los datos astronómicos, la institución indicó que el país se encuentra bajo fase lunar de cuarto menguante, con salida del sol a las 5:58 de la mañana y puesta a las 5:59 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Según el informe meteorológico, las temperaturas máximas y mínimas previstas son las siguientes:

Atlántida: 30°C / 21°C

Choluteca: 39°C / 27°C

Colón: 31°C / 23°C

Comayagua: 33°C / 18°C

Copán: 31°C / 18°C

Cortés: 32°C / 23°C

El Paraíso: 30°C / 16°C

Francisco Morazán: 30°C / 17°C

Gracias a Dios: 30°C / 24°C

Intibucá: 25°C / 14°C

Islas de la Bahía: 30°C / 26°C

La Paz: 33°C / 19°C

Lempira: 31°C / 17°C

Ocotepeque: 33°C / 20°C

Olancho: 32°C / 20°C

Santa Bárbara: 31°C / 21°C

Valle: 38°C / 26°C

Yoro: 31°C / 16°C

Las autoridades recomiendan a la población tomar medidas ante las cálidas temperaturas. LB