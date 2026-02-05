Lluvias aisladas en varias regiones del país y continúan las temperaturas frescas

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que las condiciones climáticas de este día estarán marcadas por la influencia de vientos del noroeste y norte, los cuales transportarán humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional.

De acuerdo con la meteoróloga Mildred Santos, este fenómeno generará nubosidad, así como lluvias y chubascos débiles y aislados, principalmente en las regiones del norte, noroccidente y en sectores del centro y oriente del país.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta oleaje de entre 2 y 4 pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca se espera un oleaje de 1 a 3 pies. Actualmente, la fase lunar corresponde a Luna nueva.

Copeco también detalló que la salida del sol será a las 6:15 de la mañana y la puesta a las 5:50 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Las temperaturas previstas para este día son las siguientes:

Atlántida: máxima 24°C, mínima 20°C

Choluteca: máxima 36°C, mínima 25°C

Colón: máxima 25°C, mínima 21°C

Comayagua: máxima 26°C, mínima 16°C

Copán: máxima 21°C, mínima 16°C

Cortés: máxima 27°C, mínima 19°C

El Paraíso: máxima 24°C, mínima 15°C

Francisco Morazán: máxima 23°C, mínima 12°C

Gracias a Dios: máxima 26°C, mínima 24°C

Intibucá: máxima 17°C, mínima 10°C

Islas de la Bahía: máxima 28°C, mínima 24°C

La Paz: máxima 26°C, mínima 16°C

Lempira: máxima 22°C, mínima 15°C

Ocotepeque: máxima 22°C, mínima 15°C

Olancho: máxima 26°C, mínima 19°C

Santa Bárbara: máxima 24°C, mínima 18°C

Valle: máxima 36°C, mínima 24°C

Yoro: máxima 21°C, mínima 16°C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas donde se presenten lluvias, para evitar incidentes relacionados con el clima.LB