¡Llévate todo el Centro Comercial con el Mega Shopping de Banco CUSCATLAN en su segundo aniversario!

Tegucigalpa – Banco CUSCATLAN celebra su segundo año de operaciones en Honduras y anuncia el regreso de su exitosa promoción: MEGASHOPPING CUSCATLAN.

Debido a gran aceptación de la campaña el año pasado, la entidad ha decidido lanzarla por segundo año consecutivo, con el objetivo de seguir premiando a sus clientes de tarjeta de drédito y débito.

Por cada 500 lempiras en compras que realicen los clientes con sus tarjetas de crédito y débito CUSCATLAN en Honduras y en el extranjero se les otorgará un número electrónico para participar en el sorteo de cuatro premios de 70 mil lempiras para consumir en un centro comercial.

La promoción estará vigente desde el 1 de septiembre hasta el 6 de octubre.

Para participar en esta promoción los tarjetahabientes deberán registrarse en la plataforma del sitio web www.bancocuscatlan.com.

El sorteo para seleccionar a los cuatro ganadores se realizará el 10 de octubre y los eventos para que los ganadores consuman su premio será el día 18 de octubre en Tegucigalpa en el centro comercial Cascadas Mall y el 25 de octubre en Pedro Sula en el centro comercial Mega Mall.

“Para nosotros, lo más importante es que nuestros clientes siempre obtengan los mejores beneficios. Nos llena de satisfacción poder ofrecer esta promoción por segundo año consecutivo, premiando su fidelidad y organizando eventos como este, donde los ganadores se llevan increíbles premios para disfrutar con sus familias. Además, este mes de septiembre celebramos nuestro segundo aniversario de Banco CUSCATLAN en Honduras. No hay mejor manera de celebrarlo que premiando a cuatro de nuestros clientes”, comentó Allan Castillo, gerente de medios de pago de Banco CUSCATLAN.