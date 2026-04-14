“Llegaremos a la verdad” diputada Pinto tras comparecencia de Mario Morazán

Tegucigalpa- La presidenta de la comisión especial de juicio político del Congreso Nacional, diputada Tania Pinto, informó que este día se llevó a cabo la audiencia programada como parte del proceso que se sigue contra funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

-La comisión especial del CN convocó la reunión para evacuar los medios de prueba testimoniales para este martes 14 de abril a las 9:00 a.m.

La congresista, resaltó que, pese a que varios denunciados habían sido citados, únicamente compareció el magistrado Mario Morazán, quien rindió su declaración ante la comisión. Pinto aseguró que al funcionario se le brindaron todas las garantías necesarias para ejercer su derecho a la legítima defensa y al debido proceso.

“La comisión le dio el espacio necesario para que se extendiera en sus declaraciones y no se sintiera vulnerado en sus derechos”, afirmó.

La parlamentaria explicó que el objetivo del proceso es determinar si las acciones denunciadas han puesto en riesgo el cronograma electoral, particularmente por la falta de quórum dentro del TJE, situación que podría comprometer la toma de decisiones del órgano electoral.

Pinto subrayó que la investigación no se centra en casos individuales, sino en la inasistencia y el rompimiento del quórum que se habría registrado en el tribunal.

Finalmente, la presidenta de la comisión reiteró que el juicio político busca establecer si existe o no responsabilidad política por parte de los señalados, asegurando que el proceso continuará hasta esclarecer los hechos. “Esta comisión llegará al final para conocer la verdad”, concluyó.LB