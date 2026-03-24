Llegan los restos de la magistrada del TJE, Miriam Barahona a la capital hondureña

Tegucigalpa – Los restos mortales de la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona llegaron a la capital hondureña en una aeronave de las Fuerza Aérea.

La funcionaria falleció en Guatemala tras una dura batalla por salvar su vida.

Los restos de Barahona llegaron a la base aérea Hernán Acosta Mejía donde fue recibida por su madre, su hija, diputados y miembros del Partido Liberal.

La hija de Barahona dijo que su madre fue una mujer valiente y que por sus actos toda Honduras la va a recordar.

Por su parte, el padre de Barahona, José Antonio Barahona Zelaya señaló que su hija sufrió varios años con esa enfermedad, pero su salud se desmejoró por culpa de Mario Morazán quien la hostigaba, la acosaba laboralmente, la insultaba.

Por su parte, la diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, Erika Urtecho dijo que la magistrada fue una mujer valiente, que luchó por la democracia del país y que siempre buscó la justicia y la equidad de género.

“Es un momento de dolor, le pedimos a Dios que le dé el bálsamo del consuelo a su familia”, sostuvo.

Los restos de la magistrada serán trasladados a la sede del Partido Liberal donde le rendirán honores. IR