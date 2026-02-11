Llegan al país marines hondureños liberados en Venezuela

Tegucigalpa – Los familiares de los tres hondureños presos en Venezuela informaron que en las últimas horas llegaron al país los marines que se mantenían en Panamá tras ser liberados en Venezuela.

Los hondureños Johonnie Martínez, Walter López y Willy Bowman, llegaron la noche del martes procedente de Panamá al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

Desde julio de 2025 los familiares pidieron su liberación tras ser detenidos en un buque con bandera panameña y capitaneado por un español.

Los hondureños junto a otros tripulantes del buque N35 fueron detenidos y el gobierno de Nicolás Maduro los acusó del delito de espionaje.

El 9 de enero fue liberado el español Miguel Moreno Dapena tras la intervención de su país y quien era el capitán de la embarcación.

Los tres marinos hondureños residen en Roatán, Islas de la Bahía y esperan llegar hoy a su hogar. IR