Llegan a Honduras restos de Ramón Matta Ballesteros para sus honras fúnebres

Tegucigalpa – Este viernes arribaron al país los restos del hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros en el aeropuerto Palmerola en la ciudad de Comayagua, zona central de Honduras.

Posterior a su llegada, los restos de Matta Ballesteros serán trasladados a la funeraria La Auxiliadora en horas de la noche en el bulevar Suyapa en la ciudad de Tegucigalpa, capital hondureña.

El domingo 9 de noviembre a las 1:00 de la tarde, se realizará la misa de cuerpo presente en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa.

Después, el sepelio del hondureño se realizará en el cementerio Jardines de Suyapa.

Matta Ballesteros falleció el 30 de octubre en una cárcel de Estados Unidos a sus 80 años.

(LEER): Muere Ramón Matta Ballesteros en una cárcel en EEUU

El hondureño estuvo preso en una celda de Estados Unidos por 37 años tras ser condenado por delitos relacionados al narcotráfico.

Es considerado como uno de los primeros capos de Centroamérica en el auge del narcotráfico en la década de los 80’s del siglo pasado, época donde realizó una espectacular fuga de la cárcel Modelo de Bogotá en Colombia. AG