Llegan a España, en un avión del Ejército del Aire, 20 niños de Gaza enfermos

Madrid – Veinte niños enfermos de Gaza y sus familiares han llegado a España, trasladados por un avión del Ejército del Aire medicalizado que aterrizó este martes en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Según informó el Ministerio de Defensa, la operación se desarrolló de forma conjunta con el departamento de Sanidad y el objetivo es ofrecer tratamientos a los niños que padecen distintas patologías. Se trata de la sexta operación llevada a cabo en los últimos 18 meses por España.

En el traslado de los menores participaron miembros de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) con intensivistas pediátricos y enfermeros, entre otros especialistas, así como pilotos del Ala 45 y personal del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA).

La jefa de la UMAER, la coronel Pilar Salvador, explicó el lunes, antes del despegue desde Madrid, que «el objetivo fundamental es intentar ofrecer a estos 20 niños un tratamiento que en su país no pueden conseguir y el resto, hasta 102 personas, son familiares que les acompañan».

Desde el inicio de la guerra de Israel en Gaza, en octubre de 2023, más de 73.000 gazatíes han muerto, entre ellos alrededor de 20.000 menores y niños, según los últimos datos presentados por el Ministerio de Sanidad gazatí.

La pasada semana, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos, que ya en 2025 concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, amplió sus acusaciones señalando que las operaciones militares israelíes han provocado una cifra sin precedentes de muertes, heridas y traumas a los niños palestinos.

Una «obligación moral» para Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que «ningún ser humano -y, desde luego, ningún niño o niña- debería sufrir el horror que se vive en Gaza», según dijo en su cuenta en X.

«Hoy, nuestro país acoge a 100 personas palestinas, 20 de ellas menores, junto a sus familias, para que puedan recibir el tratamiento que necesitan. Atenderlas es una obligación moral. Defender su derecho a volver a un hogar en paz, también», añadió el jefe el Ejecutivo español.

Y sentenció: «La indiferencia nunca puede ser una opción». EFE (AD)