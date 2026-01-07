Frase del día“Llegamos a tener 185 mil empleos y cerramos el 2025 con 145 mil, muchas de las empresas cerraron algunas de sus plantas, pero también se perdieron empresas”.Por: Proceso Digital7 de enero de 2026FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Guillermo Matamoro | Representante del sector maquilador en el Cohep Noticias recientes NacionalesConstitucionalista alerta de un “secuestro institucional” del Congreso Nacional FarándulaGuillermo del Toro es nominado a los premios del Sindicato de Directores de Hollywood Ciencia y TecnologíaGoogle lanza en Gmail una herramienta de IA que resume las cadenas de correos electrónicos DeportesTigres confirma que cuenta con el campeón del mundo Ángel Correa para el Clausura 2026 Oscar FloresPresidente PAPI, apuéstele a la cultura