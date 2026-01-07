spot_img
Frase del día

“Llegamos a tener 185 mil empleos y cerramos el 2025 con 145 mil, muchas de las empresas cerraron algunas de sus plantas, pero también se perdieron empresas”.

Por: Proceso Digital

Guillermo Matamoro | Representante del sector maquilador en el Cohep

