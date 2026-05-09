Llegada de turistas internacionales a Honduras creció en 17 %, según ministro de Turismo

Tegucigalpa – De acuerdo al ministro de Turismo, Andrés Ehrler, la llegada de turistas internacionales a Honduras creció en 17 % en los últimos meses.

«Hemos crecido un 17 por ciento en el incremento de la llegada de turistas internacionales y es notable en relación al gasto que estaban generándose”, expresó el funcionario.

Explicó que un hondureño que sale al extranjero gasta alrededor de 290 dólares diarios y un extranjero que llega a Honduras unos 400 dólares y eso crea una balanza.

En ese orden, destacó la presencia de Honduras en ferias internacionales como la que recientemente se realizó en la ciudad de Quito, Ecuador.

En ese espacio se fomentó el turismo en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Roatán y Copán, detalló.

Ehrler informó que Honduras estuvo presente en una feria de turismo en México en una atracción directa para el mundo maya y también tendrá representación el Foro Iberoamericano de Turismo.

Destacó la atracción de turismo de El Salvador para el Carnaval de La Ceiba el 23 de mayo y el 28 en Copán Ruinas en el Guacamaya Fest.

«La oportunidad que tenemos es de vender más a Honduras para que los turistas internacionales puedan venir», zanjó. (RO)