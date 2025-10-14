Llegada de Licona a CNA no la siento como amenaza, pero si llega a hacerlo lo denunciaré: Gabriela Castellanos

Tegucigalpa – La elección de Nelson Licona como coordinador del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) no la “siento como una amenaza”, pero si llega a hacerlo lo denunciaré, dijo la noche de este lunes la directora del ente de la sociedad civil, Gabriela Castellanos.

En una intervención en el programa TN5 de Televicentro, Castellanos dijo que espera trabajar bien con Licona, señalando que el tema aspiracional es que se permita “trabajar con total independencia».

Licona es el actual director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), una organización muy afín al oficialista partido Libre. También fue un funcionario cercano al expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).

Las organizaciones sociales afines a Libre, como la AMHON, el COCOCH, FONAC, ANDEPH y contaron con el sorpresivo apoyo del representante de la Iglesia Católica, Javier Suazo, quien lo propuso,

Castellanos recordó que el CNA tiene agendado una serie de actividades en el marco del proceso electoral que se realizará el 30 de noviembre del 2025.

Indicó que a pesar de la llegada de Licona se denunciará lo que se tiene que denunciar. (PD).