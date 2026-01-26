Llega la semana de ‘Bridgerton’ y el Hay Festival en Cartagena de Indias

Redacción Internacional – La esperada nueva entrega de ‘Bridgerton’ en Netflix marca la actualidad cultural de esta semana, en la que también se conocerán las nominaciones de los BAFTA y se celebrará el Hay Festival en Cartagena de Indias.

Nueva entrega de ‘Bridgerton’

La cuarta temporada de ‘Bridgerton’, que sigue la vida de ocho hermanos en la Inglaterra del período de la Regencia (1795-1837), llega a Netflix para alegría de su legión de seguidores. En esta ocasión, la serie se centrará en Benedict Bridgerton y tratará de ir más allá de los romances de alta sociedad para ahondar en las complejidades de los personajes principales. Los primeros cuatro capítulos se estrenan el 29 de enero y los siguientes cuatro el 26 de febrero.

¿Qué película será la favorita de los BAFTA?

Tras la sorpresa de ‘Sinners’ en las nominaciones de los Oscar, que desbancó a ‘One Battle After Another’ de Paul Thomas Anderson como la favorita, los BAFTA calientan motores para anunciar sus nominados esta semana. La academia británica de cine y televisión anuncia las nominaciones a sus premios anuales este martes 27 de enero y que se entregarán el 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres.

Ralph Fiennes se estrena en la Ópera de París

El actor Ralph Fiennes se estrena hoy lunes 26 de enero en el mundo de la ópera en uno de los escenarios más solemnes del mundo, el de la Ópera de París en el Palacio Garnier. El intérprete británico se encarga de la dirección de escena de una nueva producción de ‘Eugenio Oneguin’, de Piotr Ilich Chaikovski, su primera incursión en el género.

Crisol de culturas en Hay Festival de Cartagena de Indias

El Hay Festival de Cartagena de Indias, reúne desde el 29 de enero al 1 de febrero a más de 180 invitados de 25 países para hablar de literatura, música, periodismo, actualidad, filosofía, cine y teatro en su vigésimo primera edición en Colombia con nombres como Leonardo Padura, María Corina Machado, Diego Luna o Javier Cercas, entre otros.EFE

