Trasladan a los juzgados a segundo implicado en masacre de agentes de la DIPAMPCO en Corinto

San Pedro Sula- La Dirección Policial de Investigación (DPI) confirmó la recepción de Jeffry Guardado Herrera, quien llegó desde Guatemala tras ser señalado como supuesto implicado en la masacre de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), ocurrida en el sector de Corinto.

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El subsecretario de Seguridad, Rommel Martínez, explicó el proceso de traslado y las acciones coordinadas con organismos internacionales.

“Hemos recibido una persona sospechosa, que viene desde Guatemala, luego de las coordinaciones que se hicieron a través de Interpol”, señaló.

Agregó que el caso se enmarca en un trabajo conjunto entre operadores de justicia, al destacar el esfuerzo realizado por el Ministerio Público y el Poder Judicial para emitir la orden de captura para el ciudadano que permanecía en el extranjero, proceso que catalogó como “poco tradicional”.

Asimismo, añadió que existe otra orden de captura pendiente con un individuo que se sospecha participó en la masacre y que ya ha sido identificado

El subsecretario sostuvo que la investigación ha permitido identificar una red criminal de amplia dimensión, que vincularía de entre 18 y 20 integrantes, algunos de ellos ya identificados y otros aún bajo proceso de investigación.

Consultado sobre la participación del detenido y la posible vinculación con estructuras internacionales, el funcionario evitó profundizar en detalles del expediente.

“Hay una gran cantidad de información que forma parte del expediente sobre la cual yo no puedo pronunciarme porque recuerde que todo expediente investigativo se maneja bajo un esquema de reserva”, señaló.

Finalmente, ante la consulta sobre el rol del detenido y su posible vínculo con organizaciones criminales, el subsecretario reiteró que esa información forma parte de la investigación en curso y deberá ser establecida por las autoridades competentes. AD