Llega a Honduras el nuevo RAV4 Híbrida 2027 de Grupo Flores

Tegucigalpa – Grupo Flores, distribuidor exclusivo de Toyota en Honduras, presentó oficialmente la sexta generación del Totota RAV4 Híbrida 2027, un SUV que establece un nuevo referente en diseño, tecnología y eficiencia dentro de su segmento.

Este lanzamiento consolida la evolución del RAV4, modelo pionero de Toyota en la categoría de los SUV y uno de los más reconocidos a nivel global. El totalmente renovado versión 2027 destaca por su diseño robusto e imponente, combinado con un enfoque innovador en movilidad sostenible, ofreciendo una experiencia de conducción superior sin comprometer el confort ni la eficiencia, con un notable beneficio en ahorro de combustible y amigable con el medio ambiente.

El RAV4 HEV 2027 está equipada con un sistema híbrido de última generación que integra un motor de gasolina de 2,500 cc junto a un motor eléctrico, generando en conjunto 219 caballos de fuerza, Su transmisión automática eCVT garantiza una conducción suave, precisa y eficiente, ideal tanto para el entorno urbano como para recorridos en carretera, optimizando el consumo de combustible de manera sobresaliente.

Antonio Palacio, Director Comercial de Grupo Flores, destacó la importancia histórica del modelo y su impacto en el mercado:

“El RAV4 nació en 1994 como un vehículo pionero en la categoríoa SUV de Toyota, marcando un antes y un después en la industria automotriz. Hoy, más de 30 años después, sigue avanzando junto a los hondureños: en sus proyectos empresariales, viajes familiares y en cada camino en el país. Es un verdadero orgullo presentar el nuevo RAV4 Híbrida 2027 e invitar a todos nuestros clientes a conocerla en nuestras salas de venta a nivel nacional”.

En términos de tecnología y confort, el nuevo RAV4 incorpora equipamiento diseñado para elevar la experiencias de manejo, entre los que destacan, pantalla multimedia de 10.5 pulgadas, sensores de proximidad y monitoreo de punto ciego, cargador inalámbrico, compatibilidad con Apple CarPaly y Android Auto, asientos con ventilación, puertos USB-C de carga rápida, techo panorámico o moonroof y cuatro modos de manejo, entre otras innovaciones.

Con la introducción del Nuevo Toyota RAV4 Híbrida 2027, Grupo Flores reafirma su compromiso con la innovación y la movilidad sostenible, acercando al mercado hondureño soluciones que integran tecnología avanzada, eficiencia en consumo de combustible y una experiencia de conducción superior.

Para más información, visite las salas de venta de Grupo Flores a nivel nacional, sígalos en redes sociales @toyotahonduras, www.toyotahonduras.com o contáctelos vía WhatsApp 504 9800-9492.