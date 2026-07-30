Llantos que rompen el alma: Dan el último adiós a las seis víctimas de la tragedia de los bordos de Esquipulas

San Pedro Sula – La tarde de este jueves, familiares y amigos de las seis víctimas del incendio en los Bordos de Esquipulas, sector aldea El Carmen, San Pedro Sula, fueron sepultados en un cementerio de la comunidad bajo un manto de impotencia, dolor e ira por la devastadora historia que acabó con las vidas de estos hondureños.

– El Ocotillo será el descanso eterno para estos infortunados hondureños que murieron abrazados por las llamas en un siniestro en los bordos de SPS.

Se trata del adiós a una familia arrancada por el fuego en San Pedro Sula en uno de los sucesos más conmovedores de los últimos años en Honduras.

Los seis cuerpos fueron velados en una galera del sector donde se reunió la comunidad.

Las víctimas fueron identificadas como Daniela Azucena Cortés Mejía, de 19 años; Jahir Cortés Mejía, de 17; Jairo Joel, de 10; Isaías, de 6; Mayra, de 7; y Madison Charlotte, de seis meses, hija de Daniela.

Tras ser velados bajo una humilde galera construida con láminas y madera, familiares, vecinos y amigos se congregaron para dar el último adiós a los pequeños.

Los seis ataúdes, rodeados de arreglos florales y acompañados por las fotografías de las víctimas, fueron retirados poco a poco para trasladarlos al cementerio, los vecinos del sector reflejaban el profundo dolor que embarga a la comunidad tras la tragedia.

Una caravana de vehículos y motociclistas acompañaron a la familia a dar el ultimo adiós a las seis victimas.

Entre lágrimas, Bessy Cortés, tía de los menores, relató el difícil panorama que enfrenta la familia tras la tragedia.

“Todos eran jóvenes y niños unidos y así murieron unidos, atrapados por las llamas que les arrebató la vida, ahora solo queda culminar con este proceso y enterrarlos para que descansen en paz”, sostuvo.

La tragedia ha generado una profunda conmoción entre los habitantes de los Bordos de Esquipulas, quienes han acompañado a la familia desde el momento del siniestro y continúan brindando apoyo en medio del difícil proceso de despedida de los seis menores.

Durante el traslado al cementerio municipal del Ocotillo, la madre de las victimas se desmayo ante el dolor que embarga su corazón.

Los cuerpos fueron trasladados al sector conocido como Ocotillo, donde fue elaborada la fosa donde son enterrados los seis miembros de la familia que murieron calcinados.

La comunidad y la municipalidad se unieron para apoyar a la familia en este momento de profundo dolor que hoy queda devastada tras la pérdida de seis de sus miembros. IR